Viral Curhatan Pilu Istri, Suami Meninggal setelah Rumah Baru Selesai Dibangun dan Siap Ditempati

Melalui akun Twitter dengan nama akun @unyiilz, seorang istri mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya sang suami.

TRI BUN-MEDAN.com - Manusia memang hanya bisa berencana, sedangkan semua yang terjadi adalah kehendak Yang Maha Kuasa.

Memiliki rumah baru dan tinggal bersama keluarga kiranya adalah harapan yang indah.

Namun, semua rencana itu seketika sirna setelah orang terkasih malah lebih dulu 'berpulang'.

Begitulah kira-kira yang tergambar dari curhatan pilu seorang perempuan yang viral di Twitter.

Berdasarkan penelusuran TribunStyle.com, berikut ini fakta seputar viralnya curhat pilu seorang istri tersebut.

Melalui akun Twitter dengan nama akun @unyiilz, seorang istri mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya sang suami.

Dirinya juga mengunggah foto rumah yang baru selesai dibangun bersama almarhum suaminya.

"You know what worse? rumah kita udah jadi, dan bakalan ditempatin setelah lebaran eh kamunya malah pulang ke Sang Pencipta," tulis perempuan itu di Twitter pada Sabtu (30/6/2020).

Tampak desain yang sederhana dan elegan, rumah baru yang belum sempat dihuni itu terlihat rapi dan bersih.

Penampakan rumah baru Dwi Anggreani, istri yang ditinggal wafat suami ketika rumah baru selesai dibangun. (Twitter @unyiilz)

Diketahui perempuan tersebut bernama lengkap Dwiningtyas Anggraeni atau akrab disapa Dwi.