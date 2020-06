Selama Masa Pandemi Corona, Petinju Sumut Sarohatua Lumbantobing Latihan Mandiri di Rumah

Laporan wartawan Tribun Medan Sofyan Akbar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Musim pandemi Corona yang melanda negeri membuat semua atlet terpaksa melakukan latihan mandiri di rumah. Termasuk Sarohatua Lumbantobing, atlet tinju Sumut yang mendapat tiket ke Pekan Olahraga Nasional (PON).

Ia mengatakan selama latihan diri di rumah dirinya selalu latihan sesuai program latihan yang diberikan oleh pelatih.

"Paling latihan untuk fisik bang, ya seperti main skiping, push up, shadow box dan sit up," ujarnya.

Ia mengaku untuk push up dan sit up masing-masing satu sesi sebanyak 60 kali, baik push up maupun sit up.

"Kegunaan dari push up dan sit up untuk melatih otot tangan dan perut agar lebih kencang dan juga bisa sebagai pertahanan bagi pernapasan," katanya.

Sementara untuk shadow boxing dirinya melakukan sebanyak enam ronde. Ia mengaku latihan shadow boxing ini untuk mempersiapkan otot atlet sebelum melakukan aktivitas fisik atau pertandingan.

"Jadi dalam latihan ini, ada satu orang yang diminta untuk berpartisipasi. Jadi saya dibantu sama teman agar saya bisa melakukan latihan pukulan dan kecepatan pukulan," terangnya.

Ia menyatakan itu sangat perlu dilakukan saat shadow boxing seolah-olah dirinya berhadapan dengan lawan tanding. Jadi, saat melemparkan pukulan lawan juga seolah-olah melakukan perlawanan dan saat itulah dirinya menghindari pukulan.

"Jadi selain latihan pukulan kita juga berlatih untuk pertahanan," akunya.

Profile

Nama: Sarohatua Lumbantobing

TTL: Tarutung, 22 Agustus 1997

Orangtua

Ayah: Sopar Lumbantobing

Ibu: -

Alamat: Komplek Masjid, Kecamatan Tarutung

Prestasi

1. Medali emas kejurnas junior/youth 2014 banten

2. Medali emas Pra-PON 2015 batam

3. Medali perunggu PON 2016 jawa barat

4. Medali perak Sea Games malaysia 2017

(akb/tribun-medan.com)