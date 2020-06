Sinopsis It's Okay to Not Be Okay, Drama Korea Terbaru Aktor Kim Soo Hyun

Seo Ye Ji dan Kim Soo Hyun dalam drama Korea terbaru It's Okay to Not Be Okay yang akan tayang 20 Juni mendatang

TRI BUN-MEDAN.com - Aktor Kim Soo Hyun akan kembali bermain drama lewat It’s Okay to Not Be Okay.

Drama It's Okay to Not Be Okay ini menjadi drama comeback Kim Soo Hyun pasca wajib militer.

Kim Soo Hyun merupakan aktor Korea Selatan yang membintangi sederet drama populer, di antaranya Dream High, Moon Embracing The Sun, My Love from the Star, dan masih banyak lainnya.

Drama terakhir yang ia bintangi sebagai pemeran utama ialah The Producer tahun 2015 silam.

Aktor berusia 32 tahun itu sebenarnya sempat muncul dalam beberapa drama terbaru, seperti Hotel del Luna dan Crash Landing on You.

• Sosok Christine Primrose Disebut Kembaran Meghan Markle, Mirip Mulai Bentuk Wajah Hingga Gaya Rambut

Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji (Instagram @tvndrama.official)

It’s Okay to Not Be Okay sendiri akan mempertemukan Kim Soo Hyun dengan Seo Ye Ji.

Kira-kira bagaimana drama It's Okay to Not Be Okay yang akan tayang 20 Juni 2020 nanti?

Sinopsis

Drama ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Moon Kang Tae (Kim Soo-Hyun) yang bekerja di bangsal psikiatris.

Sehari-hari Kang Tae bertuga menulis kondisi pasien dan menghadapi situasi tak terduga seperti saat pasien berkelahi atau kabur.