Brasil Ancam Keluar dari WHO setelah Diperingatkan Soal Pencabutan Karantina Wilayah

Presiden AS Donald Trumo (kiri) dan Presiden Brasil Jair Bolsonaro (kanan)

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Jair Bolsonaro mengikuti jejak Presiden AS Donald Trump, yaitu mengancam keluar dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) setelah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memperingatkan adanya risiko mencabut karantina wilayah sebelum memperlambat penyebaran Covid-19.

Catatan tertinggi baru Brasil untuk korban meninggal harian akibat Covid-19 melewati yang terjadi di Italia pada Kamis malam. Namun Bolsonaro terus berargumen untuk mencabut secepatnya perintah isolasi negara bagian, seraya berpendapat ongkos ekonomi mereka melampaui risiko kesehatan masyarakat.Halaman depan koran Brasil, Folha de S Paulo, menggarisbawahi hanya dalam tempo 100 hari sejak Bolsonaro menggambarkan virus corona sebagai flu sepele itu kini telah membunuh satu orang Brasil setiap menit.

"Ketika Anda membaca (koran) ini, orang Brasil lain meninggal akibat virus corona," tulis koran itu.

Kementerian Kesehatan Brasil melaporkan Kamis malam, kasus terkonfirmasi di negeri itu melonjak melewati 600 ribu dan 1.437 kematian tercatat dalam 24 jam.

Dengan lebih dari 34 ribu nyawa melayang, pandemi itu membunuh lebih banyak orang di Brasil daripada negara manapun di luar Amerika Serikat dan Inggris.Ditanya tentang upaya melonggarkan perintah jarak sosial di Brasil meski ada tingkat kematian harian dan diagnosa yang meningkat, Juru Bicara WHO Margaret Harris mengatakan kriteria kunci mencabut karantina wilayah adalah penularan yang melambat.

"Epidemi, wabah, di Amerika Latin sungguh memprihatinkan," katanya dalam konferensi pers di Jenewa.

Dia mengatakan di antara enam kriteria terpenting untuk melonggarkan karantina, satu di antaranya adalah secara ideal penularan mengalami penurunan.

Pada Jumat (5/6/2020) waktu setempat, Bolsonaro berkomentar Brasil akan mempertimbangkan meninggalkan WHO kecuali bila badan itu berhenti menjadi satu organisasi politik yang berpihak.

Presiden AS Trump, sekutu ideologis Bolsonaro, bulan lalu mengatakan AS akan mengakhiri hubungannya dengan WHO, seraya menuduhnya menjadi boneka China.

Penolakan Bolsonaro atas risiko virus corona terhadap kesehatan masyarakat dan upaya untuk mencabut karantina negara bagian mengundang kritik dari berbagai kalangan di Brasil, yang sebagian menuduhnya memanfaatkan krisis untuk merongrong lembaga-lembaga demokrasi.

Namun banyak di antara pengkritik itu terbelah menyangkut keselamatan dan keefektifan demo antipemerintah di saat pandemi, terutama setelah satu protes kecil dihadapi oleh kekuatan polisi yang berlebihan pada akhir pekan lalu. (cnn/feb)