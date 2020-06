Inilah Sosok Jung Hae In, Aktor Korea yang Tersohor Jadi Perbincangan Setelah Merai Arts Awards

TRI BUN-MEDAN.com- Inilah sosok Juang Hae In, aktor Korea yang tengah menjadi perbincangan setelah acara Baeksang Arts Awards pada Jumat (5/6/2020).

Dalam acara itu, Jung Hae In menghampiri aktris Son Ye Jin.

Keduanya pernah dipasangkan dalam drama Pretty Noona Who Buys Me Food, sebuah kisah drama cinta wanita lebih tua dengan adik temannya.

Jung Hae In kini memang dikenal sebagai salah satu aktor tampan Korea Selatan yang sukses mencuri perhatian.

Sejak melakukan debut pertamanya pada 2013, aktor yang lahir di Seoul ini pernah beberapa kali mendapatkan penghargaan.

Salah satu yang paling diingat tentu saja saat Jung Hae In membawa pulang penghargaan Aktor Popular berkat aktingnya di film Tune in for Love.

Nama Jung Hae In mulai semakin banyak dicari oleh para penggemar setelah ia tampil dalam seri roman fantasi While You Were Sleeping.

Selama penayangannya, nama Jung Hae In menduduki posisi pertama dalam daftar pencarian di situs portal Korea, Naver.

Pada 2020, Jung Hae In dijadwalkan tampil dalam drama percintaan Half of A Half bersama Chae Soo Bin.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Profil Jung Hae In, Aktor Berbakat yang Jadi Perbincangan Setelah Hampiri Son Ye Jin