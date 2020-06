Raisa Ulang Tahun yang ke-30, Dapat Ucapan Manis dari Hamish Daud dan Penggemarnya

Raisa mengaku bersyukur mendapat dukungan dari penggemar meskipun saat ini belum bisa bertatap langsung karena pandemi virus corona.

TRI BUN-MEDAN.com - Raisa Andriana genap berusia 30 tahun pada 6 Juni 2020.

Di hari spesialnya ini, Raisa mendapatkan ucapan manis dari sang suami Hamish Daud sambil mengunggah foto Raisa saat mereka liburan ke India.

"Happy Birthday Love," tulis Hamish Daud di instagramnya, @hamishdw.

Raisa Andriana ulang tahun ke -30 (Instagram Hamish Daud)

Tak hanya itu, Raisa juga mendapat karangan bunga besar dari para penggemarnya yang bernama YourRaisa.

Para penggemar Raisa yang lagi kangen-kangennya sama sang idola itu berharap bisa segera bertemu dengan penyanyi favorit mereka.

"Selamat ulang tahun yang teristimewa Raisa, dari yang lagi kangen-kangennya YourRaisa Indonesia, sampai ketemu di GBK," tulis YourRaisa di karangan bunga.

Raisa mengaku bersyukur mendapat dukungan dari penggemar meskipun saat ini belum bisa bertatap langsung karena pandemi virus corona.

"Thank you Your Raisa buat karangan bunganya dan suratnya yang super manis. I feel so loved. Miss you guys too!" ungkap Raisa.

Di usianya yang sudah kepala 3 ini, Raisa telah mendapatkan semua yang diimpikan para wanita.

Ia diberkahi karier yang cemerlang, suami mapan juga setia, serta putri cantik yang menggemaskan.

Selain menjadi penyanyi papan atas yang populer, ia juga kerap didaulat sebagai brand ambassador banyak produk.