Sosok Kim Hee Ae, Artis Korea Selatan Tersohor, Cantik dan Meraih Penghargaan Ini, Ini Daftar Film

TRI BUN-MEDAN.com- Bagi Anda penggemar film Korea di Tanah Air wajib tahu tentang sosok Kim Hee Ae.

Nama Pemain fim serta artis tersohor di Korea

• Inilah Sosok Jung Hae In, Aktor Korea yang Tersohor Jadi Perbincangan Setelah Merai Arts Awards

• Awalnya Bertemu di Lokasi Syuting, Lalu Terpesona Hingga Akhirnya Roger Danuarta Ngejar Cut Meyriska

Selatan itu telah tidak asing lagi.

Teranyar Kim Hee Ae bermain film pada drama berjudul The World of The Married tak perlu diragukan lagi.

Melalui perannya sebagai dokter Ji Sun Woo, Kim Hee Ae berhasil mendapat penghargaan Aktris Terbaik di Baeksang Art Awards ke-56.

Dalam acara Baeksang Art Awards 2020 itu, Kim Hee Ae juga mengucapkan terima kasih pada aktor Park Hae Joon pemeran Lee Tae Oh di drama The World of The Married.

Kim Hee Ae mengungkapkan rasa syukurnya bisa beradu akting dengan aktor hebat seperti Park Hae Joon.

Tak lupa, aktris veteran itu juga mengucapkan terima kasih pada sutradara, kru serta semua pemain yang ikut andil dalam drama itu.

Selain Kim Hee Ae, sutradara drama The World of The Married, Mo Wan Il, mendapat penghargaan sebagai Sutradara Terbaik.

• Tips Revalina S Temat Melakukan Imunisasi di Tengah Wabah Virus Corona yang Mengganas di Indonesia

• Begini Cara Membentuk Kepribadian Anak Sejak Usia Dini, Ibu Muda Bisa Anda Contoh Ini

Baeksang Arts Awards 56th digelar pada Jumat (5/6/2020) dengan tetap menjaga jarak antar selebritas.