Margot Robbie Resmi Didaulat Jadi Aktris Paling Pekerja Keras di Hollywood, Kalahkan Nicole Kidman

Margot Robbie Resmi Didaulat Jadi Aktris Paling Pekerja Keras di Kancah Hollywood, Kalahkan Nicole Kidman

TRIBUN-MEDAN.com- Dalam 5 tahun terakhir ini, Margot Robbie berperan di 19 film.

Fakta itu membuat Margot Robbie menjadi aktris yang paling bekerja keras di Hollywood.

Dilansir dari Dailymail, pemeran utama Birds of Prey itu membintangi 15 film panjang dan menjadi cameo dalam dua film.

Ia juga berperaan dalam sebuah film pendek.

Nggak cuma jadi aktris, Margot Robbie juga bekerja secara eksklusif sebagai produser untuk sebuah film.

Peran Margot yang paling terkenal adalah di film Once Upon a Time di Hollywood, Bombshell, Mary Queen of Scots, dan I, Tonya.

Aktris 29 tahun ini juga tampil memukau dalam Suicide Squad, Birds of Prey, The Legend of Tarzan, Whiskey Tango Foxtrot, dan Goodbye Christopher Robin.

Margot bahkan menjadi cameo sebagai dirinya sendiri dalam komedi biografi 2016 The Big Short.

Margot berada di urutan kelima secara keseluruhan dalam daftar aktor (pria dan wanita) yang bekerja paling keras.

Nicolas Cage, Samuel L. Jackson, Brad Pitt dan Will Ferrell berada di peringkat atasnya.

Hal ini merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang aktris muda.

Apalagi, Margot mulai terkenal di dunia internasional setelah perannya dalam The Wolf of Wall Street pada 2013.

Margot juga dinilai lebih produktif daripada Nicole Kidman dan Natalie Portman yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga dalam daftar aktris yang bekerja paling keras. (*)

