Prilly Latuconsina Berhasil Miliki Rumah Mewah Berkat Kerja Keras di Industri Hiburan

TRIBUN-MEDAN.com- Selama tujuh tahun menekuni industri hiburan Tanah Air, akhirnya Prilly Latuconsina memiliki istananya sendiri.

Padahal diakui Prilly, sebelumnya ia tak pernah berpikir untuk menghasilkan pundi-pundi di dunia hiburan.

Sebelum mencicipi profesi sebagai aktris, Prilly mengaku hanya gadis biasa yang ingin mengejar cita-cita menjadi dokter.

"Aku gak pernah punya big dream yang kayak gimana, I was only ordinary girl yang pengin jadi dokter aja," kata Prilly.

"Kayak I just wanna be a doctor because I wanna help people, that's it," lanjutnya seperti Grid.ID kutip dari YouTube Boy William, Senin (8/6/2020).

Saat terjun ke dunia hiburan, Prilly malah dapat dukungan dan pengertian dari sang ayah bahwa mantan kekasih Maxime Bouttier itu tak boleh menyepelekan profesi di dunia hiburan.

"Tapi tiba-tiba di dunia entertainment dan akhirnya kata papa aku, 'don't judge any professions, siapa tahu this is profession yang God give you. Jadi kamu justru harus lebih serius di sini'," kata Prilly menirukan perkataan ayahnya.

Berbekal nasihat dari sang ayah, pemain film 'Danur 2: Maddah' ini memutuskan untuk menjalankan profesinya dengan penuh dedikasi.

Hasil dedikasinya selama 7 tahun berkarier di industri hiburan akhirnya yang membuat Prilly berhasil memiliki rumah impiannya.

"Akhirnya karena ngedengerin nasihat itu, aku serius di dunia entertainment. Akhirnya set up another dream, this house."

"I just wanna be successful in this entertainment industry and make my own house. That's my dream 7 years ago," tutupnya.(*)

