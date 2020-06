Sunset Music On Air, Ajang Bermusik Virtual Musisi Sumut Selama Pandemi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pegiat musik selama di tengah pandemi harus rela membatalkan jadwal manggung untuk mematuhi protokol kesehatan khususnya untuk membuat kerumunan masyarakat.

Satu di antara yang terdampak yaitu event Sunset Music on Air at Kaldera yang harus membatalkan kegiatan bulanan tampil menghibur masyarakat secara langsung.

Kadiv pemasaran Nusantara Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Raski Fitra mengungkapkan bahwa walau selama pandemi kegiatan seperti konser ataupun talkshow harus dibatalkan, namun bukan berarti harus berhenti berkreativitas.

"Tahun ini dikarenakan pandemi covid19, semua event outdoor diundur bahkan dibatalkan termasuk Sunset Music At The Kaldera, kami berinisiatif untuk tetap menjalankan event ini dengan media yang berbeda, yakni melalui live instagram, namun tetap tidak mengurangi esensi dan tujuan utama dari event ini, nah event ini lah yang sekarang dikenal dengan Sunset Music On Air," ungkap Raski, Senin (8/6/2020).

Raski menerangkan bahwa Sunset Music On Air rutin dilakukan tiap bulan yang akan ditayangkan secara streaming di ig sunsetmusickaldera.

"Hingga saat ini sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali, dimulai pada bulan April 2020 kemarin, untuk jadwal rutin diusahakan tetap setiap sebulan minimal sekali, namun kita tetap harus melihat dan menimbang berbagai kondisi kedepannya," terangnya.

Selama menggarap program ini secara online, Raski meyakini langkah ini efektif untuk mematuhi protokol kesehatan dan menghemat biaya produksi.

"Tantangan terbesar dalam program ini bisa dikatakan hampir tidak ada, karena dari segi cost dan waktu event ini lebih hemat, penonton cukup menonton dari kediamannya masing-masing, cukup bermodalkan smartphone dan paket data saja, lalu mempunyai akun instagram, karena kita lakukan live melalui akun instagram @sunsetmusicthekaldera," ujarnya.

Sunset Music On Air at Kaldera ini sudah menampilkan beragam musisi lokal diantaranya D'Bamboo, Fingerstylist Kuning Kristanto, Jeka, Gok Kalau, dan Josh Sitompul.

Raski menuturkan bahwa selama dilakukan secara virtual, banyak pengalaman berkesan yang ia rasakan terkhusus dari masing-masing talent.