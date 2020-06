Ariel Tatum Bagikan Potret Bekas Sayatan di Tubuhnya, Sebut Pernah Lalui Titik Terendah dalam Hidup

Dalam postingan di akun Instagramnya ini Ariel Tatum menceritakan jika dirinya pernah merasakan titik terendah dalam hidupnya.

TRI BUN-MEDAN.com - Aktris dan penyanyi Ariel Tatum baru-baru ini membagikan potret foto bagian tubuh dari dirinya.

Namun bukan foto biasa, kali ini Ariel Tatum membagikan serangkaian foto di mana salah satunya merupakan bekas sayatan di tubuhnya.

"Foto terakhir adalah satu dari 8 sayatan di kulitku yang selalu mengingatkan bahwa aku pernah melalui salah satu titik terendah di hidupku dan berhasil bangkit dari itu. I’m so proud of that scar. It thought me a lot. It got me here. Exactly where I’m supposed to be," tulis Ariel Tatum.