Bagikan Potret Maternity, Chelsea Olivia Ungkap Makin Jatuh Cinta dengan Glenn di Kehamilan Keduanya

Chelsea Olivia mengakui jika saat hamil, ia menjadi dibuat jatuh cinta kepada sang suami untuk kesekian kalinya.

TRI BUN-MEDAN.com - Pasangan Chelsea Olivia Wijaya dan Glenn Alinskie sedang menanti kehadiran calon anak keduanya, yang juga merupakan adik Nastusha Olivia Alinskie.

Memasuki masa kehamilan usia 17 minggu, Chelsea pun melakukan maternity shoot layaknya selebriti yang hamil pada umumnya.

Ia mengajak serta sang suami dalam pemotretan ini.

Berbeda dari konsep sebelumnya, Chelsea dan Glenn tampak hanya mengenakan pakaian kasual.

Yakni hanya mengenakan kemeja dan celana jins.

Saat mengunggah hasil pemotretan ini, Chelsea pun menceritakan soal kehamilannya.

Ia mengakui jika saat hamil, ia menjadi dibuat jatuh cinta kepada sang suami untuk kesekian kalinya.

Begini unggahannya pada Minggu (7/6/2020):

When you have a baby,

you know you’re going to fall in love with your child.