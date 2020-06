Nia Ramadhani Pamerkan Kebolehannya Bermain Piano, Teringat Kenangan saat Nonton Konser di Singapura

TRI BUN-MEDAN.com - Aktris sekaligus presenter Nia Ramadhani menunjukkan kebolehannya bermain piano.

Melalui sejumlah unggahan video di Instagram Storynya, Nia memperlihatkan dirinya yang menikmati permainan pianonya, Senin (8/6/2020).

Istri Ardi Bakrie ini memainkan lagu milik Ronan Keating yang berjudul 'When You Say Nothing at All'.

Jemari Nia pun tampak luwes menekan tuts-tuts piano.

Rupanya lagu tersebut mengingatkan Nia akan sebuah kenangannya.

Yakni kala ia menonton konser grup Boyzone yang sempat konser di Singapura beberapa waktu lalu.

Boyzone diketahui sempat menyanyikan lagu serupa di konsernya.

"Keinget konser Boyzone di Singapore ga?" tulis Nia pada unggahannya.

Tak seluruhnya, Nia hanya memainkan beberapa baris dari lagu tersebut.

Namun ia begitu terlihat menghayati permainannya sendiri.

Berikut potongan foto yang diambil dari tangkap layar videonya: