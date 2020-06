Potret Gaya Berpakaian Nikita Willy, Menutup Aurat Demi Jalankan Wasiat Ayah Sebelum Meninggal Dunia

TRI BUN-MEDAN.com- Artis peran Nikita Willy mengatakan, sebelum meninggal dunia, ayahnya kerap berpesan agar menggunakan pakaian tertutup alias tak lagi membuka aurat.

Oleh karena itu, Nikita Willy kini mengubah gaya berpakaiannya demi wujudkan keinginan ayahnya.

"Jadi, papaku itu selalu bilang sebelum papaku meninggal, enggak boleh pakai baju-baju terbuka lagi," ujar Nikita Willy dikutip dari tayangan Okay Bos di kanal YouTube Trans7 Official, Rabu (10/6/2020).

Nikita Willy (Instagram @nikitawillyofficial94)

"Makanya aku change my look for him, to help him too," kata Nikita Willy melanjutkan.

Diakui artis kelahiran Jakarta 25 tahun lalu itu, kepergian ayahnya telah banyak mengubah hidupnya.

Nikita Willy percaya perubahan penampilannya adalah hal yang bisa dia lakukan untuk membantu ayahnya yang sudah meninggal dunia.

"Mungkin beginilah caranya, dari amal soleh, dari perubahan-perubahan baik yang kita lakukan Insya Allah bisa membantu papaku di sana," ucap Nikita Willy.

Hadir di acara yang dipandu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut, Nikita Willy memang terlihat mengenakan pakaian tertutup.

Diketahui, Ayah Nikita Willy meninggal dunia pada 6 Mei 2020 karena mengalami kebocoran jantung.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Demi Mendiang Ayahnya, Nikita Willy Ubah Penampilan Lebih Tertutup