INILAH Pedoman Detail New Normal Bagi Calon Penumpang di Bandara Kualanamu

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Manajemen Kantor Cabang PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu Deli Serdang telah siap dalam penerapan prosedur pelayanan kepada penumpang dalam situasi New Normal seiring dengan telah selesainya pedoman protokol kesehatan the new normal di Bandara KNIA.

"Angkasa Pura II telah menyelesaikan pedoman protokol kesehatan untuk mendukung operasional penerbangan dalam situasi new normal.

Pedoman ini dapat sesegera mungkin disosialisasikan dan diterapkan begitu peraturan resmi mengenai situasi new normal dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19," ujar Plt Manager Branch Communication Legal PT Angkasa Pura II Bandar Udara KNIA, Paulina Simbolon, Kamis (11/6/2020).

Dikatakannya, secara khusus pedoman protokol kesehatan new normal ini mengatur secara detail mengenai prosedur dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan bagi calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan domestik dan internasional.

Dalam pedoman ini, disebutkan berbagai upaya pencegahan, penyebaran dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di kawasan Bandara Kualanamu.

Antara lain, penerapan social atau physical distancing, pengecekan dokumen kesehatan, dan pengecekan suhu tubuh tidak hanya bagi penumpang tetapi juga bagi mitra usaha dan seluruh personel yang bertugas di bandara.

"Kami memastikan kebersihan pada fasilitas-fasilitas publik seperti counter check in, trolly, self check in machine, SCP (tray and x ray), toilet, boarding pass scanner, hand rail, armchair dan lain sebagainya di bandara.

Proses pembersihan dilakukan secara intens dan berkala menggunakan desinfektan untuk memberikan rasa aman kepada penumpang saat sedang melakukan perjalanan," ucapnya.

Untuk petugas operasional yang bertugas, PT Angkasa Pura II mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) mulai dari kacamata pelindung (goggles), masker, sarung tangan serta menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di area-area terminal.

Selain itu, untuk pelaksanaan physical distancing, pihaknya telah melakukan pengaturan jarak antrean minimal 1,5 meter pada area check in, security check point, imigrasi, boarding lounge, garbarata, area baggage claim serta area tunggu transportasi publik.

Untuk petugas di lapangan, lanjutnya, segala proses pemeriksaan dan juga fasilitas selalu ditingkatkan agar mampu melayani penumpang dengan baik dan maksimal sehingga dapat memberikan pengalaman perjalanan yang aman serta nyaman.

"Komitmen manajemen Bandar Udara KNIA adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh calon penumpang jasa bandar udara dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran Covid-19," kata Paulina.

(nat/tri bun-medan.com)