Istri Rezky Aditya Masuk Daftar 100 Wanita Tercantik Versi TC Candler, Citra Kirana Ngaku Bersyukur

Citra Kirana mengaku telah mengetahui namanya masuk dalam wanita tercantik versi TC Candler (Independent Critics).

TRI BUN-MEDAN.com - Nama artis Citra Kirana belum lama ini masuk dalam daftar 'The 100 Most Beautiful Faces of 2020' versi TC Candler.

Pada 8 Juni 2020 lalu, wanita kelahiran Bogor ini melengkapi empat nominasi lainnya dari Indonesia yakni Chelsea Islan, Natasha Wilona, Cinta Laura, dan Raisa.

Citra Kirana diketahui melawan Halima Aden, yakni model internasional yang juga mengenakan hijab.

Istri Rezky Aditya ini mengaku telah mengetahui namanya masuk dalam wanita tercantik versi TC Candler (Independent Critics).

"Ada yang nge-tag sih di Instagram," kata Citra Kirana seperti dikutip dari video KH Infotainment, Kamis (11/6/2020).

Nama Citra Kirana disejajarkan dengan 100 figur publik wanita lainnya seperti Candice Swanapoel, Cara Delevigne, Jisoo, Ariana Grande, Rihanna, hingga Jennifer Lawrence.

Meski begitu, perempuan yang akrab disapa Ciki ini tak terlalu menanggapi panjang lebar.

Wanita yang tengah berbadan dua ini hanya bisa mengucap syukur jika memang dirinya masuk dalam nominasi tersebut.

Karena ia tak tahu pasti sistem penilaiannya seperti apa.

"Perasaannya bersyukur sajalah,