Ketika Remaja Sara Wijayanto Pernah Jadi Pecandu Narkoba, Nyesal Karena Narkoba Ujungnya Buruk

TRI BUN-MEDAN.com- Artis peran Sara Wijayanto mengatakan, dahulu sewaktu SMA pernah menjadi pecandu narkoba lantaran salah pergaulan.

"Aku mulai menggunakan narkoba, mulai nyoba-nyoba itu (usia) 16 atau 17. Itu dari heroin, crystal meth, ekstasi, kokain, you name it," ujar Sara dalam podcast Deddy Corbuzier dikutip Jumat (12/6/2020).

Selain itu, kata dia, lingkungan berperan sangat besar untuk membentuk kepribadian serta pergaulan.

Demian Aditya dan Istrinya Sara Wijayanto diabadikan saat ditemui usai screening film Wonder Woman di XXI Gandaria City, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017). ((Kompas.com/Ira Gita))

"Ada yang diisap, ada yang nyuntik, aku separah itu waktu SMA," tutur Sara.

Sempat ketahuan orangtuanya dan menjalani rehabilitasi, Sara saat itu justru sembuh dari kecanduan heroin dengan upaya sendiri.

Namun tak lama sembuh, Sara kembali kecanduan narkoba jenis lainnya, kali ini dia mencoba cyrstal meth.

"Terus ketemu lagi sama crystal meth aku pakai, akhirnya tenggelam lagi di dalam lingkungan itu," ujarnya.

Sara bersyukur dia seperti diberi kesempatan lagi untuk ada di jalan yang benar.

"Aku punya waktu panjang banget untuk akhirnya sampai hari ini bener-bener clean," ucap Sara.

Sekarang, Sara ingin agar pengalamannya itu bisa jadi pelajaran berharga bagi semua orang bahwa narkoba menghancurkan dan akan membawa pada lingkungan yang buruk.