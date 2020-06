Putri Indonesia 2016 Kezia Warouw Bagikan Kabar Bahagia, Kini Tengah Hamil Anak Pertama

TRI BUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari mantan Putri Indonesia 2016, Kezia Warouw.

Wanita kelahiran Manado, 29 tahun silam ini mengumumkan kehamilan pertamanya.

Diketahui, Kezia telah menikah dengan seorang anggota polisi bernama Christian Rantepadang pada 2 September 2018.

Hampir dua tahun menanti, akhirnya Kezia kini akan segera menjadi seorang Ibu.

Ia pun membagikan kabar bahagianya itu melalui Instagram baru-baru ini.

"Yes!!.. God is good to our family and I'm going to be a MOM!!

(Tuhan sangat baik kepada keluarga kami, dan aku akan segera menjadi seorang Ibu)

This year has been full of wonderful surprise that our family never imagine.

(Tahun ini sangat banyak kejutan yang tak pernah kami bayangkan)

Memang tidak mudah bagi kami yang harus menjalani masa-masa LDR

plus dengan pandemi yang mau gak mau harus kuat ngelewatinnya..