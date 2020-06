Terbongkar Vidi Aldiano Ternyata Putra Konglomerat, Intip Mewahnya Kastil Milik Keluarga di Jerman

TRI BUN-MEDAN.com - Sebagian besar selebriti kerap menunjukkan barang-barang bermerk hingga rumah mewahnya yang bak istana yang mereka miliki.

Namun, rupanya tak semua selebritis tanah air melakukan aksi pamer kekayaan.

Salah satunya Vidi Aldiano, yang selalu tampil sederhana dan jarang memamerkan kekayaannya.

Padahal, dibalik kesederhanaan Vidi Aldiano, siapa sangka ternyata Vidi adalah anak konglomerat sukses di Jerman.

Hal ini terungkap lewat video yang diunggahnya di Youtube.

Nah, beberapa waktu lalu Vidi Aldiano mengunggah video momen libur lebaran tahun lalu dirinya bersama keluarga di Jerman.

Dalam video itu pun tertulis caption, "A throwback to our trip to Germany back in 2019".

Vidi Aldiano memperlihatkan kastil milik keluarganya.

Dalam video, Vidi Aldiano juga mengatakan kalau sang ayah merupakan salah satu pengusaha di Jerman sehingga memiliki beberapa properti disana.

Terlihat jelas kastil tersebut ukurannya sangat luas dan mewah.