Ubah Lagu Hati yang Kau Sakiti Dalam Bahasa Korea, Rossa Buat Gempar Korea Selatan, Banjir Pujian

TRI BUN-MEDAN.com- Penyanyi Rossa mengubah lagu miliknya berjudul Hati yang Kau Sakiti menjadi bahasa Korea Selatan. Sehingga, membuat respon yang positif bagi penggemarnya maupun Korea.

Lagu dalam berbahasa Korea itu berjudul Sangcheo Badeun Maeum itu membuat gempar netizen.

Meski mendapat banyak pujian dari masyarakat tetapi Rossa memohon maaf kepada seluruh penggemarnya di Indonesia maupun di Korea.

Rossa dan Leeteuk Super Junior. (Instagram/itsrossa910)

Gubah lagu jadi berbahasa Korea

Rossa mengunggah lagu "Sangcheo Badeun Maeum" itu ke kanal YouTube-nya 26 Mei 2020.

Sampai saat ini, video tersebut sudah ditonton oleh 1,1 juta kali.

Warganet heboh dengan kemiripan cerita

Sejak drama The World of The Married populer di Indonesia, banyak warganet melihat kecocokan drama tersebut dengan isi lirik lagu "Hati yang Kau Sakiti".

Mereka sampai membuat video lagu milik Rossa itu dengan potongan adegan dari drama tersebut, dan menyebutnya cocok sebagai soundtrack drama yang dibintangi Han So Hee itu.

Mulai iseng membuatnya