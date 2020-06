Gelar Konser Amal We Care We Share, Seniman Medan Galang Donasi untuk Warga Terdampak Covid-19

SATU dari band lokal saat tampil di We Care We Share ke tiga yang diadakan di via live streaming Instagram dan Youtube, Jumat (12/6/2020).

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Setelah mengadakan perhelatan konser amal We Care We Share yang ke dua di JnM Coffee Jalan Harmonika Baru no.3 Medan pertengahan Maret lalu, para seniman lokal yang tergabung di dalam kegiatan sosial ini kembali membuat We Care We Share edisi selanjutnya pada Jumat (12/6/2020) malam.

Kegiatan ini dilakukan via live streaming di instagram dan youtube.

Berbeda dengan konsep donasi yang sebelumnya, konser amal para seniman Medan ini kali ini menggalang donasi untuk warga Terdampak Covid-19.

"Gigs We Care We Share ini kami selenggarakan bukan hanya tertuju untuk satu tujuan saja, dan acara ini pure untuk kegiatan sosial (dalam bentuk charity) bagi mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari kita yang lebih mampu di masa pandemi ini," ujar Bhagol, satu dari perwakilan musisi lokal Medan, Sabtu (13/6/2020)

Diterangkan Bhagol, situasi pandemi ini membuatnya dan beberapa orang rekannya tergerak untuk membantu mereka yang kesusahan secara ekonomi karena terdampak Covid-19.

We Care We Share yang dilakukan via online ini juga telah dilakukan sebanyak tiga kali yakni pada 29 Mei, 5 Juni, hingga 12 Juni 2020 dan akan terus berlanjut untuk membantu warga terdampak Covid-19.

"Di masa pandemi ini semua serba sulit, kita tahu kita sama-sama mengalaminya, dan hal paling tepat saat ini adalah saling membantu," tambahnya.

• Bantu Korban Covid-19, Sigalovada Foundation Gelar Konser Amal Satu Bangsa Secara Virtual

Gigs online yang ditujukan untuk kegiatan sosial ini merupakan yang ke tiga setelah We Care We Share yang dilakukan Maret 2020 lalu. Pada gigs yang sebelumnya, ujar Bhagol seluruh donasi yang didapatkan disalurkan untuk anak-anak penderita kanker otak.

"Acara We Care We Share kali ini merupakan gigs ke tiga yang telah diadakan setelah sebelumnya kita sudah mengadakan We Care We Share yang pertama di Tujumpat Live Space (Kedai Boogie) dan ke dua di JnM Coffee. Kita mengumpulkan donasi hingga 3 juta lebih dan semuanya kita donasikan ke komunitas anak anak penyintas kanker," tuturnya.

Acara amal ini menghadirkan empat band lokal yakni Syuthay, DPNKGRN, Roni and The Bangsath, dan Helo Benji and The Cobra.

"We Care We Share ini terdiri dari empat band lokal dan juga menjadi pengisi acara. We Care We Share juga dibantu oleh teman-teman stand up comedy yang menjadi pembawa acara. Teman-teman yang tergabung di acara ini murni sukarela tanpa bayaran apapun, justru teman teman yang tergabung dan mengadakan acara ini semua ikut berdonasi," ungkap Baghol.

Selain berdonasi melalui acara amal, melalui acara ini para musisi Medan juga mengajak seluruh warga yang sedang di rumah saja untuk bisa membantu yang membutuhkan.

• Peduli Dampak Covid-19, Sigalovada Music dan Musisi Kota Medan Gelar Konser Amal

"Acaranya kita bikin live di instagram dan youtube. Kita ingin mengajak teman-teman bahwa dalam berbuat baik itu tak ada yang menghalangi kalau kita memang punya niat. Semua bisa ikut membantu," katanya.

Baghol berharap acara ini dapat membuka mata banyak orang untuk lebih peduli terhadap sesama khususnya di masa pandemi ini. Juga berharap agar banyak yang mengetahui acara ini dan turut berdonasi.

"Harapannya dari We Care We Share kali iniagar lebih banyak orang yang ikut berdonasi untuk membantu warga terdampak Covid-19 dan banyak orang yang tergerak untuk peduli dengan sesama dan lingkungan sekitar. Semoga juga bantuan yang akan kami kirimkan nantinya bisa bermanfaat bagi mereka," pungkasnya.(cr14/tri bun-medan.com)