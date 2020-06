Nyaris Dibakar Hidup-hidup Oleh Pacarnya, Beginilah Cerita Kelam Artis Cantik, Dulu Pecandu Narkoba

TRI BUN-MEDAN.com- Artis peran Sara Wijayanto menyampaikan pengakuan yang mengejutkan tentang masa lalunya yang kelam serta memilukan.

Oleh sebab itu, banyak orang yang merasa prihatin.

Adapun cerita kelamnya mulai dari pacandu narkoba sejak berusia belasan tahun dan jadi korban kekerasan.

Sara Wijayanto dan suaminya Demian Aditya. (instagram) (instagram)

Jadi Pecandu Narkoba Sejak Remaja

Sara sudah menjadi pecandu narkoba sejak remaja, berbagai jenis narkoba pernah dia coba saat itu.

"Aku mulai menggunakan narkoba, mulai nyoba-nyoba itu (usia) 16 atau 17. Itu dari heroin, crystal meth, ekstasi, kokain, you name it," ujar Sara dalam YouTube Deddy Corbuzier.

Dia tahu kalau ketergantungannya pada narkoba itu sebenarnya karena kesalahannya dalam memilih teman pergaulan.

Ketika sembuh dari satu jenis narkoba, Sara saat itu berganti dengan narkoba lainnya. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun dan jadi bagian masa kelam yang kemudian menyeretnya dalam hubungan yang salah.

Pernah Hampir Dibakar Hidup-hidup

Sara mengaku bahwa kisah cintanya dulu dengan seorang pria yang ditemui ketika dia masih kecanduan narkoba awalnya begitu manis.