Tanggapan Lyodra Ginting Soal Kutukan Juara 1 Indonesia Idol Kurang Terkenal

TRI BUN-MEDAN.com- Juara 1 Indonesian Idol X, Lyodra Ginting, berkesempatan membuat podcast bersama politikus Sandiaga Uno.

Setelah beberapa perbincangan santai, Sandiaga Uno bertanya terkait kabar yang menyebutkan juara 1 Indonesian Idol kurang terkenal dibandingkan juara 2 maupun finalis lainnya.

"Saya pernah dengar dari anak saya, kata-kata netizen kalau juara satu itu adalah curse, kayak kutukan begitu. Gimana Ly, kan juara satu nih, do you feel that way?" tanya Sandiaga Uno, dikutip dari YouTube Podcast Ruang Sandi, Minggu (14/6/2020).

Menanggapi hal tersebut, Lyodra mengaku percaya jalan yang diberikan Tuhan pasti telah ditakdirkan sedemikian rupa.

"Aku masih bingung pendapat yang mengatakan bahwa juara satu akan dapat kutukan, tetapi maksudnya begini, aku percaya bahwa Tuhan sudah kasih aku jalan, kasih aku rezeki tidak mungkin Tuhan mengutuk orang-orang yang berprestasi apalagi berjuang," ujar Lyodra.

Sandiaga setuju dengan tanggapan Lyodra, terlebih mungkin selama ini runner up dianggap lebih sukses dari juara satu.

Lyodra justru memiliki pengamatan berbeda.

"Setelah aku lihat-lihat banyak juga yang juara satu yang berhasil. Maksudnya jangan menganggap bahwa pandangan itu dijatuhkan ke aku," ucap Lyodra.

Menurut perempuan asal Sumatera Utara itu semua rezeki manusia sudah diatur masing-masing porsinya.

"Semua itu sudah Tuhan atur rezekinya, tinggal aku saja yang memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, berkarya, punya niat yang gigih, berjuang, berusaha," ujar Lyodra.

Sandiaga kembali bertanya bagaimana jika runner up atau finalis lainnya lebih sukses dari Lyodra.

"I'm happy!" jawab Lyodra seketika itu juga.

Menurut Lyodra, bila teman-temannya sukses, ia pun akan merasa senang karena telah senasib seperjuangan selama masa karantina Indonesian Idol X.

