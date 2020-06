Begini Ucapan Belasungkawa PM India Narendra Modi Atas Meninggalnya Aktor Bollywood

TRI BUN-MEDAN.com- Meninggalnya aktor Bollywood Sushant Singh Rajput (34) mendapat perhatian Perdana Menteri India, Narendra Modi.

Narendra Modi mengucapkan rasa berbelasungkawa atas meninggalnya Sushant Singh Rajput melalui akun Twitter miliknya, @narendramodi.

"Sushant Singh Rajput, seorang aktor muda yang ceria pergi terlalu dini," tulis Narendra Modi, dikutip Kompas.com, Senin (15/6/2020).

Dalam unggahannya, Narendra Modi juga memuji mendiang Sushant Singh Rajput sebagai aktor yang berprestasi.

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020

"Dia unggul di TV dan di banyak film. Kebangkitannya di dunia hiburan menginspirasi banyak orang dan dia meninggalkan beberapa pertunjukan yang mengesankan," ungkap Narendra Modi.

Sementara itu, Narendra Modi rupanya juga mengaku terkejut dengan kabar kematian Sushant Singh.

"Perhatianku bersama keluarga dan penggemarnya. Om Shanti," tutup Narendra Modi dengan doa.

Diberitakan sebelumnya, Sushant Singh Rajput ditemukan tewas di apartemennya di kawasan Bandra, Mumbai, Minggu (14/6/2020) kemarin.

Sushant Singh Rajput ditemukan gantung diri di kediamannya.

Tim Kepolisian Mumbai diberitakan tengah menyelidiki kasus kematian Sushant Singh Rajput.

Tetapi, Sushant Singh Rajput dikatakan tengah berada di bawah tekanan dan depresi selama beberapa bulan terakhir.

