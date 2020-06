Percaya Atau Tidak Percaya, Mengetahui Karakter Seseorang Itu Bisa Dilihat dari Bentuk Wajahnya

via Grid.Id

Percaya tidak percaya berikut ini 6 mempelajari wajah kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik seseorang.

TRIBUN-MEDAN.Com – Selain melalui tes kepribadian gambar dan tulis, mengetahui karakter seseorang ternyata juga bisa terungkap dari bentuk anggota tubuh loh.

Misalnya dari bentuk jari, gaya rambut hingga bentuk wajah juga bisa mengungkap kepribadianmu yang sesungguhnya.

Dalam artikel Cosmopolitan baru-baru ini, dibahas seni kuno pembacaan wajah dari Tiongkok dan karakteristik yang konsisten dari bentuk wajah tertentu.

Jean Haner, penulis buku The Wisdom of Your Face, percaya bahwa hanya dengan mempelajari wajah, kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik seseorang.

Melansir YourTango pada Minggu (14/6/2020), berikut ini beberapa bentuk wajah yang kemungkinan akan mengungkap kepribadianmu yang sesungguhnya.

Wajah Berbentuk Hati

Gambaran wajah berbentuk hati ialah sebagai berikut.

Dahi yang besar dan wajah mengecil ke arah dagu, membentuk segitiga terbalik.

Orang-orang dengan wajah berbentuk hati adalah para pemikir cerdas dan mendalam yang suka belajar hal-hal baru.

Selain itu, mereka juga terkenal intuitif, kreatif, dan ambisius.