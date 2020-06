Aktris Amerika Serikat Tersambar Petir Saat Hendak Menyetrika

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris asal Amerika Serikat, Sharon Stone mengalami kejadian tak mengenakan saat hendak menyetrika di rumahnya.

Dikutip dari Independent.co.uk, Sharon Stone mengungkapkan bahwa dia tersambar petir saat hendak menyeterika.

Pengalaman itu dibagikan Sharon Stone saat tampil dalam podcast bertajuk To Be Buried With dengan Brett Goldstein.

Stone menceritakan, saat itu dia sedang mengisi setrika uapnya dengan air di kamar mandi. Kemudian, secara tiba-tiba kilat petir menyambarnya.

“Saya terkena petir. Wow, itu sangat intens," kata Sharon Stone kepada Goldstein seperti dikutip Kompas.com, Selasa (16/6/2020).

“Saya di rumah, kami punya kamar mandi sendiri. Saya mengisi setrika uap dengan air dan satu tangan saya di keran, kemudian saya terkena petir. Petir itu keluar melalui air," ujar perempuan berusia 62 tahun itu.

Bintang film Basic Instinct itu menuturkan, kilat menghantamnya dengan kuat sehingga dia terlempar ke dapur.

Beruntung, menurut Stone, sang ibu datang dan langsung membantunya.

"Saya terlempar ke dapur dan saya menabrak kulkas. Ibuku berdiri di sana dan ibuku hanya menyandarkan wajahku, dan membawaku ke pergi dari sana," ujar Sharon Stone.

Setelah itu, Sharon Stone langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya.(*)

