Harga Ayam Mulai Turun di Pasar Tradisional di Medan, Hari Ini Rp 33 Ribu Per Kg

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sempat berada di angka Rp 44 ribu per kg, harga ayam potong di Kota Medan mulai merangkak turun, diharga Rp 33 ribu per kg, Selasa (16/6/2020).

Pedagang Ayam di Jalan Tempuling Kota Medan, Ahmad mengatakan harga ayam mulai turun.

Hari ini, dibanderol Rp33 ribu perkg. Diakuinya, padahal kemarin, (15/6) harga ayam mencapai Rp36 ribu.

Meskipun begitu, daya beli konsumen masih rendah.

"Iya sudah turun harga ayam, Rp 33 ribu per kg. Tapi memang, konsumen yang berbelanja masih sepi," ucap Ahmad.

Sementara itu pedagang ayam di Pasar Raya, Komplek Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) Jalan Willem Iskandar Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Iqbal mengatakan harga ayam sudah mulai turun, hari ini dibanderol Rp 32 ribu perkg, sedangkan kemarin harga ayam dibanderol Rp 34 ribu.

"Hari Minggu lalu harga ayam masih Rp 40 ribu per kg, hari ini harga ayam Rp 32 ribu per kg, semalam Rp 34 ribu per kg, tiap hari sudah turun harga ayam, mungkin karena sudah banyak pasokan," kata Iqbal.

Menurutnya, daya beli konsumen masih lancar.

Hari ini saja, pihaknya menyediakan 100 ekor ayam atau lebih kurang 200 kg.

"Di awal pandemi Corona memang daya beli sangat rendah tapi sekarang daya beli lancar saja, Alhamdulillah, daya beli konsumen sudah mulai normal," katanya.

Ia memprediksi kedepannya harga ayam bisa kembali normal diharga Rp25 ribu hingga Rp28 ribu per kg.

Sementara itu pedagang ayam lainnya, Ainil mengatakan harga ayam yang dijualnya senilai Rp 33 ribu per kg.

Diakuinya harga ayam juga sudah mulai turun, meskipun begitu daya beli masyarakat masih rendah.

"Daya beli masih sedikit, tapi mulai ada karena cafe-cafe sudah mulai buka. Stok ayam hari ini yang saya jual sebanyak 120 kg, dan habis di pasar," katanya. (nat/tri bun-medan.com)