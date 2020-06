Harga Bawang Merah dan Bawang Putih Terjun Bebas

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sejumlah harga komoditas bergerak turun. Termasuk bawang merah yang terjun bebas, dibandingkan harga di Bulan Mei bertahan mahal di kisaran Rp 43 ribu hingga Rp 50 ribu per kg.

Teranyar, bawang merah ini dipasarkan diharga Rp25 ribu hingga Rp40 ribu tergantung kualitasnya.

Demikian juga bawang putih, bergerak turun dan dipasarkan kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kg.

Seperti pengakuan pedagang bawang di Pasar Raya, Komplek Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) Jalan Willem Iskandar Kecamatan Percutseituan, Deliserdang, Felix Surbakti, pada Selasa (16/6), bahwa harga komoditas ini mengalami penurunan yang sangat drastis sejak, Jumat lalu (12/6).

Sekarang ini lanjutnya, bawang asal Jawa dibanderol mulai Rp25 ribu per kg hingga Rp35 ribu per kg. Padahal sebelumnya masih bertahan diharga Rp43 ribu sampai Rp50 ribu per kg. Sementara bawang asal Solok, juga bergerak turun dan dipasarkan diharga Rp27 ribu hingga Rp28 ribu per kg.

"Sebelumnya, dipasarkan diharga Rp42 ribu hingga Rp43 ribu per kg. Saat ini harga bawang merah sudah sudah turun," ujarnya.

Akibat penurunan harga ini, diakuinya menyebabkan kerugian. Sebab stok yang tersedia dengan modal mahal sebelumnya, belum seluruhnya terserap pasar.

"Kalau harga bawang turun, terjun bebas seperti ini yang ada kita merugi. Sekarang saja, permintaan juga masih sepi," ujar Felix.

Sementara itu, untuk bawang putih juga mengalami penurunan secara bertahap sejak April lalu. "Bulan April masih dikisaran Rp34 ribu per kg, terus turun menjadi Rp25 ribu sampai Rp27 ribu per kg dan turun lagi sampai sekarang sudah diharga Rp15 ribu per kg," katanya.

Pedagang sayuran lainnya, Eka Sembiring juga mengakui penurunan sejumlah komoditas tersebut. "Hampir tiap hari harga bawang merah turun. Dua hari lalu, masih Rp36 ribu per kg, hari ini sudah Rp30 ribu per kg," ujarnya.

Ia memprediksi harga bawang merah ini masih akan terus bergerak turun. Sebab saat ini banyak pasokan bawang lokal. "Sudah semakin banyak bawang lokal yang mau keluar lagi, sehingga diperkirakan ini akan turun lagi," ujarnya.

Selain komoditas tersebut, cabai merah juga masih bertahan murah dikisaran harga Rp14 ribu per kg. Berbeda dengan tomat yang cenderung bertahan mahal dikisaran Rp11 ribu hingga Rp12 ribu per kg. "Kalau harga tomat ini, sudah cukup lama juga. Mungkin karena kondisi cuaca, penghujan," kata Eka.

(nat/tri bun-medan.com)