Jennie BLACKPINK Alami Cedera Kaki Jelang Comeback, Ini Penyebabnya

TRI BUN-MEDAN.com - Beberapa hari jelang comeback, Jennie Blackpink membuat BLINK (fans BLACKPINK) panik.

Pasalnya, Jennie cedera kaki menjelang comeback BLACKPINK pada 26 Juni 2020 mendatang.

Ia terlihat menggunakan kruk ketika menghadiri acara launching koleksi kacamata Jentle Home.

Banyak spekulasi bermunculan tentang penyebab cedera kaki pelantun "Solo" itu.

Jennie kemudian menjelaskan alasan kakinya bisa terluka dalam prolog vlog BLACKPINK berjudul "24/365 with BLACKPINK".

Peristiwa itu terjadi sebulan sebelumnya. Jennie menjelaskan bahwa awalnya dia yang mengikuti anjuran social distancing ingin tetap bugar, dan tidak ada yang bisa dilakukan.

Sayangnya, hari pertama saja sudah sial bagi Jennie. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk itu, karena sepenuhnya itu salahnya.

"Itu terjadi di hari pertama. Saya tidak mau menyalahkan siapapun karena saya tersandung kaki saya sendiri," ujar Jennie.

Biarpun terlihat menggunakan kruk, Jennie mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja.

"Ini bukan keseleo. Bagaimanapun, ada cedera ligamen yang membuat saya perlu menggunakan gips. Ini sudah sebulan, dan saya di tahap penyembuhan sekarang," ujar Jennie.

Jennie kemudian memberi nasihat untuk penggemarnya agar lebih berhati-hati.

Pre-rilis single BLACKPINK "How You Like That" dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 18.00 KST. (*)

