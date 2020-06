Park Bo Gum Akan Rilis Lagu Baru, Tunjukkan Cinta untuk Penggemar

TRI BUN-MEDAN.com -Aktor sekaligus penyanyi Korea Selatan, Park Bo Gum akan merilis lagu baru yang didedikasikan bagi penggemarnya.

Agensi Park Bo Gum, Blossom Entertainment mengungkap kabar bahagia tersebut lewat akun Instagram mereka.

Lagu yang dinyanyikan Park Bo Gum itu merupakan karya Sam Kim, penyanyi dan penulis lagu jebolan K-Pop Star 3.

"Park Bo Gum menyiapkan lagu "All My Love" sebagai hadiah yang berisi perasaannya untuk penggemarnya. Penyanyi dan penulis lagu Sam Kim menulis lirik, menyusun, dan memproduksi "All My Love"," kata Blossom Entertainment.

Menariknya, lagu tersebut akan dirilis di seluruh dunia tanggal 10 Agustus 2020, tepat pada perayaan debut Park Bo Gum.

Selain itu, "All My Love" disebut memiliki melodi sentimental yang sesuai dengan suara manis dan unik dari Park Bo Gum.

Selanjutnya, album dari lagu tersebut akan dirilis serentak pada 12 Agustus 2020 di Korea dan Jepang.

Meskipun dirilis di dua negara, daftar lagu dan desain dibuat sama. Perbedaan terletak hanya pada penulisan lirik, yaitu Jepang dan Korea.

Meskipun ditujukan untuk penggemar, album itu kabarnya hanya dijual dalam jumlah yang terbatas di Korea Selatan.

Saat ini, Park Bo Gum sedang syuting untuk drama tvN berjudul A Record of Youth dan akan muncul juga dalam film berjudul Seo Bok. (*)

