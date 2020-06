Ternyata Artis Cantik Prilly Latuconsina Sangat Bersyukur Gagal di Lamar dan Nikah Muda

TRI BUN-MEDAN.com- Artis peran Prilly Latuconsina mengatakan, ia hampir saja dilamar dan menikah dengan seseorang yang tidak diungkapkan identitasnya.

Kejadian tersebut berlangsung saat Prilly berusia 22 tahun.

Namun, karena suatu masalah, Prilly tidak jadi dilamar sekaligus tidak jadi menikah.

"Akhirnya ada masalah, enggak jadi (dilamar) dan itu adalah masalah yang paling saya syukuri," kata Prilly dikutip dari YouTube Podcast Ruang Sandi, Selasa (16/6/2020).

Prilly bersyukur batal menikah muda.

Sebab, ia dapat menggapai mimpi-mimpi lain di luar percintaan.

"Karena kayak 'Oh God kalau enggak ada masalah saya sudah nikah dan saya enggak bisa punya kesempatan untuk lanjutin kuliah, untuk mandiri, untuk nyari uang sendiri sampai akhirnya bangun rumah buat diri sendiri dan orangtua'," ujar Prilly

"Mungkin saya sudah fokus ke suami, apa-apa harus izin dan sudah fokus ke anak mungkin," kata Prilly.

Oleh karena itu, artis kelahiran 15 Oktober 1996 ini merasa bila harus memutar waktu, ia tidak ingin mengubah apapun yang ada di hidupnya.

Menurut Prilly, masalah-masalah di hidupnya membuat dirinya menjadi lebih independen, punya pemikiran semakin terbuka, dan sadar dengan nilai untuk berkembang yang ada di dalam diri sendiri.

Ke depannya, sulung dari dua bersaudara itu ingin mencari pria yang bisa menghargainya.

"I will find partner yang bisa see that value within me, jadi he will treat me right, treat me like a real woman. Bukan sebagai partner nikah saja, tetapi enggak diajak kerja sama, enggak diajak diskusi," ujar Prilly.

