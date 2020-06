2 Hal Sepele tapi Fatal Bagi Nia Ramadhani, Dihindari Sejak Bersuami Ardi Bakrie, Khawatir Cerai

TRI BUN-MEDAN.com - Terungkap 2 hal sepele yang sangat dihindari Nia Ramadhani sejak jadi istri Ardi Bakrie.

Pasalnya, 2 hal sepele itu bisa berujung cerai bila pesinetron Nia Ramadhani khilaf dan melanggar prinsipnya sendiri.

Alhasil, Nia Ramadhani selalu memegang teguh dua hal yang juga jadi kunci keharmonisan rumah tangganya.

Prinsip Nia Ramadhani ini dibeberkan artis 30 tahun tersebut di video IGTV-nya, Senin (16/6/2020).

Foto-foto selfie Nia Ramadhani (Suryamalang.com/kolase instagram @niaramadhani_update)

Saat itu, Nia Ramadhani dan kakak iparnya, Gita Janu sedang ngobrol berdua tentang berbagai hal di video.

Awalnya dua wanita cantik tersebut bercanda sambil menebak judul lagu.

Kemudian Nia Ramadhani membuka quation box atau pertanyaan yang dilontarkan oleh Gita Janu.

"Your favorit song now is?" tanya Gita Janu

"Ah gampang Surinder" balas Nia Ramadhani.

Lalu gantian Nia Ramadhani yang membacakan pertanyaan untuk Gita Janu.