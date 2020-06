Begini Rahasia Sukses Dian Sastrowardoyo yang Pantas Ditiru Oleh Banyak Orang

TRI BUN-MEDAN.com- Dikenal sebagai artis serba bisa, Dian Sastro memiliki prinsip hidup yang bisa diambil sebagai contoh oleh banyak orang.

Dari prinsip hidupnya itu juga yang kemudian membuat Dian melangkah tanpa harus takut gagal.

Dirangkum dari live Instagram @greatmind.id, Rabu (17/6/2020), ini dia rahasia Dian Sastro.

Dian Sastro dan Wulan Guritno. (Instagram.com) (Instagram.com)

Tak Kenal Kata Gagal

Dian Sastro tak mau menggunakan kata gagal dalam hidupnya. Istilah gagal bagi Dian seperti sebuah akhir, tamat ,dan tidak ada harapan.

"Gagal itu selesai, tamat. Padahal, in real life enggak ada yang bener-bener mati. Kalau begini turun selesai, mati dong lo. Yang ada roller coaster, namanya naik turun normal," ujar Dian.

Dengan menggunakan kata belum berhasil atau sedang ada di bawah, menurut Dian Sastro, maka nanti akan ada saatnya kembali berputar di atas.

Dian Sastro mengatakan bahwa istilah gagal hanya akan mematikan mentalitas seseorang.

"I will not use the word gagal," kata Dian Sastro menegaskan

Tak Gunakan Standar Sempurna