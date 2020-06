Kemendikbud Gandeng Netflix Tayangkan Film Dokumenter dalam Program Belajar dari Rumah TVRI

TRI BUN-MEDAN.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerja sama dengan penyedia layanan hiburan Netflix.

Kerjasama Kemendikbud dan Netflix yakni dengan menghadirkan tayangan film dokumenter yang akan ditayangkan di saluran televisi TVRI.

Ini merupakan pertama kalinya di dunia, layanan Netflix bisa disiarkan melalui televisi.

Kerjasama Kemendikbud dan Netlflix ini sebagai bagian dari program Belajar dari Rumah selama pandemi virus corona.

• Deretan Gaun Pernikahan Kerajaan Termahal di Dunia, Ada yang Harganya Mencapai Rp 107 Miliar

Ilustrasi Netflix (Adweek)

Penayangan film-film dokumenter Netflix di TVRI dijadwalkan akan mulai pada 20 Juni 2020.

Film-film dokumenter Netflix akan tayang setiap hari Sabtu pukul 21.00 WIB.

Selain itu, film juga akan ditayangkan ulang setiap Minggu dan Rabu pada pukul 09.00 WIB.

Tayangan Neflix ini akan disiarkan secara terestrial melalui saluran Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Berbagai film dokumenter Neflix Original yang akan tayang di TVRI adalah "Our Planet", "Street Food: Asia", "Tidying Up with Marie Kondo", "Spelling the Dream", "Chasing Coral", dan "Night on Earth"

Film dokumenter tersebut akan ditayangkan dengan alih bahasa atau terjemahan ke Bahasa Indonesia.