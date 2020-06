Lama Tak bertemu, Nicholas Sean Sebut Ahok Berubah Setelah Menikah: 'Enak Ya Pa?'

TRI BUN-MEDAN.com - Setelah memutuskan menikah lagi dengan Puput Nastiti Devi, Basuki Tjahaja Purnama jarang tampil bersama anak-anak dari pernikahan sebelumnya.

Tapi baru-baru ini, Ahok melepas rindu dengan sang putra Nicholas Sean.

Putra sulung Ahok dan Veronica Tan menyebut sang ayah berbeda setelah menikah.

Sean menyebut Ahok tampak lebih muda.

Tak hanya itu, Sean juga menyinggung soal kehidupan pernikahan Ahok.

Hal tersebut disampaikan oleh Sean lewat unggahan Instagram Story.

Tidak hanya berdua, dalam video itu juga hadir Gading Marten dan Sean Gelael, seorang pebalap muda.

Sean pun menyapa ayahnya yang ternyata sudah lama tidak ia temui.

"Long time no see, Pa! You look younger. How's marriage life? It's good?" ujar Sean.

(Lama tidak bertemu, Pa! Papa terlihat lebih muda. Bagaimana kehidupan pernikahan? Enak ya?)

Mendengar pertanyaan anaknya, Ahok kemudian tertawa dengan Gading Marten

