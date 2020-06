Reino Barack Nyatakan Banyak Manfaat Sekolah di Luar Negeri Selama 10 Tahun, Jadi Lebih Mandiri

TRI BUN-MEDAN.com- Suami penyanyi Syahrini, Reino Barack mengatakan banyak dapat manfaat dari mengeyam pendidikan di luar negeri selama kurang lebih 10 tahun.

Salah satu manfaat yang dirasakan Reino adalah memiliki karakter mandiri yang melekat hingga saat ini

"Saya merasakan sekali bahwa benefit hidup sendiri dan mandiri itu sangat baik dan sangat penting," kata Reino Barack dalam siaran langsung Instagram bersama @medcomid, Jumat (19/6/2020).

Oleh karenanya, Reino Barack mengatakan bakal menerapkan ajaran yang sama kepada anaknya suatu saat nanti.

"And i will most probability implementation to my children, on day dan ini juga sudah pernah bicarakan sama istri saya," ucap Reino Barack.

Sebelumnya, Reino Barack mengatakan mulai menempuh pendidikan di luar negeri saat berusia 12 tahun.

Hingga umurnya menginjak 23 tahun, Reino Barack pulang kembali ke Tanah Air.

"Awalnya memang sulit sekali ya, gimana ya, ya namanya anak 12 tahun untuk disuruh keluar, tinggal di asrama, di negara yang tidak pernah dikunjungi, minta tolong sama siapa nih?" ucap Reino Barack.

Namun, Reino Barack belajar memahami keadaan sekitar sehingga mengerti bahasa dan budaya orang luar yang sangat berbeda dengan di Indonesia.

Diketahui, Reino Barack pernah bersekolah di Al-Azhar pusat. Kemudian, ia adalah lulusan dari American University of paris, Prancis.

