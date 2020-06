Widi Mulia tak Mengetahui Suaminya Kerap Berganja di Rumah, Enggak Paham Bau Asap Ganja

TRI BUN-MEDAN.com- Penyanyi Widi Mulia mengaku tak pernah tahu suaminya, Dwi Sasono, menggunakan ganja di rumah.

Hal itu diungkapkan oleh Widi Mulia dalam video terbaru di kanal YouTube Deddy Corbuzier.

"Banyak orang menganggap bahwa tidak mungkin seorang Widi tidak tahu kalau suaminya nyimeng," kata Deddy kepada Widi, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (19/6/2020).

"Itu yang bikin gue marah, emang gue enggak tahu. Karena kemudian setelah ada bahasan tentang gejala orang pakai ganja, itu kok mirip-mirip sama seniman yang memang menikmati hidupnya," jawab Widi.

Lebih lanjut, Deddy Corbuzier menanyakan apakah Widi tidak pernah tahu seperti apa bau ganja ketika Dwi Sasono membakarnya di rumah.

"Gue enggak pernah nyium and I don't even know smell-nya (dan saya bahkan enggak tahu baunya) ganja kayak gimana," jawab Widi.

Sebelumnya, Dwi Sasono ditangkap polisi di kediamannya di Pondok Labu, Jakarta Selatan, atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Dari penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 16 gram.

