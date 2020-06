Atlet Wushu Sanda Sumut, Manuel Prima Latihan Mandiri di Rumah Selama Pandemi

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Atlet wushu sanda Manuel Prima Siahaan selalu latihan mandiri di rumah mengingat masa pandemi belum berakhir.

Para atlet yang mendapat tiket ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua melakukan latihan di rumah masing-masing sesuai anjuran KONI Sumut.

"Kami latihan mandiri sesuai arahan dari pelatih. Untuk saat ini, fokusnya pada latihan fisik dan sesekali memang fokus untuk latihan teknik," katanya, Sabtu (20/6/2020).

Ia mengaku, untuk latihan fisik dirinya selalu lari, sit up dan push up dan masing-masing untuk lari biasanya 30 menit, sit up dan push up biasanya masing-masing 30 kali.

"Latihan fisik ini memang anjuran dari pelatih agar fisik kami khususnya saya tetap terjaga," ujarnya.

Ia pun mengaku selama pandemi dirinya selalu berkomunikasi dengan pelatih melalui WhatsApp seperti video call dan terkadang juga melakukan latihan dari aplikasi zoom.

"Saya rasa hal itu, emang kurang maksimal. Karena kami cuma dipantau dan diarahkan melalui tatap muka secara virtual. Jadi yang bisa dilakukan hanya latihan fisik," ujarnya.

Pria kelahiran 12 November 2001 ini mengaku dirinya tengah fokus untuk memperbaiki fisik dengan program yang diberikan oleh pelatih.

"Saya mengikuti semua proses agar bisa berprestasi saat PON nanti. Karena yang dilihat dari atlet adalah kemampuan dirinya dan prestasi yang diraih," katanya.(akb/tri bun-medan.com)