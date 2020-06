Kumpulkan Donasi Untuk Keluarga Terdampak Covid-19, Seniman Medan Adakan Gigs Amal Berkelanjutan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dampak covid-19 yang dirasakan oleh semua pihak tak menyurutkan semangat untuk tetap produktif dan berkreativitas. Seperti yang dilakukan para seniman Medan yang menggelar acara amal bertajuk We Care We Share.

Kegiatan ini merupakan respon dari pandemi yang melanda masyarakat dan menuntut penanganan yang cepat dan tepat.

Dalam rangka membantu masyarakat terdampak covid-19 para seniman Medan menggalang donasi dengan acara yang dilakukan via live streaming instagram dan youtube ini.

"We Care We Share Medan di masa pandemi ini sudah beberapa kali membuat event donasi dengan konsep virtual gigs live band di IG dan youtube bisa cek di akun youtube nya wecareweshare," ujar Bhagol, perwakilan dari We Care We Share Medan, Sabtu (20/6/2020).

Bhagol mengatakan We Care We Share sudah sampai di lima episode. Masing-masing episode akan mengumpulkan donasi untuk warga terdampak covid-19.

"Sudah lima episode yang dibuat selama masa pandemi, donasi ditujukan untuk orang tua, janda-janda yang terkena dampak covid 19 dan sudah didonasikan," katanya.

Diterangkan Bhagol, malam ini pukul 7 akan diadakan gig live kembali dengan tujuan donasi yang berbeda. Yakni seorang personel band lokal Medan yang sedang menderita sakit.

"Nah nanti malam kita ada talkshow penggalangan dana untuk kawan kita musisi Medan Owet Zorboothus yang sedang mengalami sakit parah," jelasnya.

Aidil, seorang simpatisan We Care We Share mengatakan tertarik untuk bergabung dan membantu memyukseskan acara ini karena merasa acara amal ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan di masa krisis seperti ini.

"Karena acara ini bagus ya, di mana pandemi yang berkepanjangan ini memang kita harus saling bantu," ujarnya.