6 Alasan Drama Korea It's Okay to Not Be Okay Jadi Tontonan Menarik Saat Akhir Pekan di Netflix

Serial terbaru Netflix It's Okay to Not Be Okay

TRI BUN-MEDAN.com - Drama Korea terbaru 'It's Okay to Not Be Okay' tayang di Netflix setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21.00 WIB.

Serial ini dibintangi Kim Soo-hyun dan Seo Yea-ji.

Serial ini menceritakan bagaimana dua orang yang berbeda dunia dan kepribadian saling jatuh cinta dan menyembuhkan luka emosional satu sama lain.

Namun tak hanya kisah cinta, serial ini juga mengangkat berbagai tema yang menarik, seperti drama keluarga, bromance, dan misteri.

Berdasarkan siaran pers dari Netflix yang diterima Tribunnews, berikut enam alasan mengapa serial It’s Okay to Not Be Okay wajib untuk Anda tonton.

1. Akting Kim Soo-hyun yang menghidupkan cerita

Drama terakhir yang dibintangi Kim Soo-hyun sebelum mengikuti program wajib militer adalah The Producers pada tahun 2015.

Kim Soo-hyun juga sempat tampil sebagai peran cameo di Hotel del Luna dan Crash Landing on You.

Memiliki wajah yang tampan dan keandalannya dalam berakting, mulai dari memerankan bintang K-pop hingga mata-mata Korea Utara, penampilan Kim Soo-hyun sebagai Gang-tae di serial It’s Okay to Not Be Okay akan membuat Anda kembali jatuh cinta.

Akting Kim Soo-hyun yang menghidupkan cerita (Siaran Pers Netflix)

2. Karakter wanita yang tidak seperti biasanya

Dalam serial It’s Okay to Not Be Okay, Anda tidak akan menemukan karakter wanita yang lugu dan manis seperti di drama Korea pada umumnya.