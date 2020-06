Beauty Vlogger Inggris Tuduh MUA BLACKPINK Jiplak Karyanya

TR IBUN-MEDAN.com - Seorang makeup artist asal Inggris bernama Nushafarin menuduh YG Entertainment dan MUA BLACKPINK, Maeng menjiplak karya riasannya.

Nushafarin beranggapan makeup mata Jennie untuk comeback BLACKPINK sama dengan makeup mata hasil karyanya.

Nushafarin pertama kali mengunggah foto hasil makeupnya itu pada Februari lalu.

Ia kemudian melihat foto teaser Jennie untuk comeback BLACKPINK, "How You Like That."

How you like that

Nushafarin hanya ingin karyanya dihargai dengan diberikan credit.

Ia menyebut telah berusaha menghubungi YG Entertainment tapi tak berhasil.

Seperti yang ditulis di media sosialnya yang dikutip Allkpop, Nushafarin mengucapkan terima kasihnya kepada netizen yang mendukungnya.

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sangat suportif dan baik, termasuk BLINK," ujarnya.

Nushafarin menekankan ia tidak menciptakan makeup gaya api, tapi ia lebih terinspirasi dari bilah pedang daripada api.

Ia menyebut style makeup matanya itu unik dari penempatan yang di bawah mata, hanya satu mata, serta jentikan unik di bagian sudut dalam dan luar.