Gitar Kurt Cobain di MTV Unplugged, Laku Terjual Rp 85 Miliar, Pecahkan Rekor Gilmour Pink Floyd

TRI BUN-MEDAN.com - Martin D-18E 1959, gitar milik mendiang Kurt Cobain memecahkan rekor untuk gitar termahal yang pernah dijual sepanjang sejarah.

Gitar milik vokalis grup band Nirvana Kurt Cobain yang dimainkan dalam acara MTV Unplugged pada 1993 terjual dengan harga 6 juta dolar AS atau lebih dari Rp 85 miliar pada Sabtu (20/6/2020) di sebuah lelang di Los Angeles, Amerika Serikat.

Martin D-18E 1959 milik Cobain ini menghasilkan 6,01 juta dolar AS dan memecahkan rekor untuk gitar termahal yang pernah dijual.

Rekor sebelumnya oleh Stratocaster hitam milik David Gilmour dari Pink Floyd, yang dijual seharga 3,95 juta dolar AS (lebih dari Rp56 miliar) tahun lalu.

Cobain menggunakan gitar ini pada "MTV Unplugged" dengan membawakan lagu klasik seperti "Come As You Are", "About A Girl" dan "Dumb," serta beberapa lagu cover milik David Bowie, Leadbelly and Meat Puppets.

• Harimau Sumatera Kembali Muncul Berpindah-pindah Tempat di Langkat Beberapa Minggu Terakhir

• 2 Syarat yang Harus Dipenuhi Liverpool Bisa Angkat Trofi Liga Inggris 24 Juni Mendatang

• ISAK Tangis Keluarga Sambut Jenazah Dua Bocah Dibunuh Ayah Tiri, Nenek Lemas Tak Menyangka

Pertunjukan ini dirilis setelah kematian Cobain sebagai album live, yang akhirnya mendapatkan Grammy pada tahun 1996 untuk penghargaan sebagai musik alternatif terbaik.

Pada hari menjelang pelelangan, gitar ini sudah menerima empat penawaran sebesar 1 juta dolar menurut situs web Lelang Julien.

Pada hari Sabtu, ia menerima tiga tawaran tambahan, salah satunya adalah yang memenangkannya dengan angka 6,01 juta dolar.

Penawar yang menang adalah Peter Freedman, pendiri Rode Microphones, yang hadir di acara tersebut.

Gitar tersebut sudah termasuk case asli yang dihiasi dengan selebaran album "Feel the Darkness" milik Poison Idea tahun 1990, satu paket yang berisi setengah senar gitar Martin, tiga picks dan tas beledu berisi sendok, garpu dan pisau.