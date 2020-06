Lewat Akun Instagramnya, Bunga Citra Lestari Ucapkan Selamat Hari Ayah untuk Ashraf Sinclair

TRI BUN-MEDAN.com-Lewat akun media sosial Instagram Story akun resminya @bclsinclair, penyanyi cantik Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL mengucapkan selamat hari ayah Internasional untuk mendiang Ashraf Sinclair, suaminya.

Hari Ayah Internasional diperingati setiap hari Minggu ketiga bulan Juni atau tepatnya pada 21 Juni 2020.

Unggahan BCL ini sontak menjadi perhatian netizen sebab setelah Ashraf Sinclair meninggal pada 18 Februari 2020, ia jarang aktif lagi di media sosial.

Hanya untuk event khusus Bunga baru membuat unggahan.

Ayah dan anak itu terlihat kompak memamerkan tangan mereka yang kotor karena cat.

Dalam unggahan tersebut, Bunga menulis pesan untuk mendiang suaminya.

"Happy father's Day kamu," tulis Bunga diserta emoji hati berwarna merah.

Kemudian BCL menulis pesan mendalam dalam unggahan itu disertai tagging akun @ashrafsinclair.

"You will forever be Noah's hero (kamu selamanya akan selalu menjadi pahlawan Noah," tulis Bunga.

