TERBARU 10 Youtuber Indonesia Berpenghasilan Tertinggi, Sebelumnya Didominasi Keluarga Halilintar

Terbaru, berikut ini daftar 10 Youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi. Berikut fakta-faktanya.

TRIBUN-MEDAN.com- Platform media sosial seperti Youtube rupanya telah menjadi penghasilan 'tambahan' bagi kalangan selebritis.

Nama besar serta konten menarik membuat mereka kebanjiran subscribers hingga belasan juta hingga membuat mereka ketiban rezeki.

Mengacu data Social Blade, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi Youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi.

Pasangan ini meperoleh penghasilan di kisaran US$ 59.300 hingga US$ 949.100 per bulan.

Penghasilan bulanan Baim mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis, bahkan Raffi Ahmad.

1) Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula)

Jumlah subscribers: 14,4 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 733

Jumlah penonton (akumulatif): 1,88 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: US$ 59.300 - US$ 949.100 setara Rp 830,20 juta - Rp 13,29 miliar (kurs Rp 14.000 per dollar AS).