Ashanty Posting Foto Aktor Korea, Azriel Hermansyah Kaget Sampai Bilang Buset Pada Ibu Tirinya

TRI BUN-MEDAN.com- Penyanyi Ashanty juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada aktor asal Korea Selatan Lee Min Ho.

Lee Min Ho diketahui merayakan ulang tahun ke-34 tahun pada Senin (22/6/2020).

Ucapan itu pun langsung mendapat respons dari putranya, Azriel Hermansyah.

Mulanya istri Anang Hermansyah ini memberikan ucapan dengan memasang wajah Lee Min Ho di Instagram-nya, @ashanty_ash.

Dalam unggahan itu, Ashanty menunjukkan pose Lee Min Ho dengan mengenakan jaket hitam.

Dia juga berdoa agar harapan-harapan dari Lee Min Ho dapat terwujud.

“Happy bday oppa @actorleeminho.. ( cancer boy) may all ur dreams come true,” tulis Ashanty seperti dikutip Kompas.com, Senin.

“Buset sampe diposting bun,” tulis Azriel Hermansyah.

Azriel seolah tak menyangka bahwa bundanya mengunggah foto sang aktor dan ucapan ulang tahun di feed Instagram-nya.

Unggahan Ashanty itu juga mendapat komentar dari pengasuh Arsy putrinya, Suwarsiha atau yang lebih dikenal sebagai Suteng.

"Ya Allah ini bos sy kog SMP bs gini ya wkwkwk,ini kl bukan Krn corono sy yakin pasti SDH jln2 kekorea ya @aurelie.hermansyah kak," tulis Suteng.

Selain Azriel unggahan Ashanty banyak mendapat tanggapan para pengikutnya.

“Love u oppa,” tulis @tri_afeni_idrus.

“Gegara bunda nih, aku jadi liat drakor, kena virus bunda ini mah,” tulis @okt1134.

