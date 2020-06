Baru Tayang, Drama Korea It's Okay to Not Be Okay Berhasil Rating Penonton Tertinggi

Serial terbaru Netflix It's Okay to Not Be Okay

TRI BUN-MEDAN.com - Drama terbaru tvN It's Okay to Not Be Okay baru saja ditayangkan pada Sabtu, 20 Juni 2020 lalu.

Kehadiran Its Okay to Not Be Okay menambah ketat persaingan drama Korea Selatan di akhir pekan.

Berdasarkan Nielsen Korea, episode pertama It's Okay to Not Be Okay berhasil meraih rating tertinggi.

Drama yang dibintangi Kim Soo Hyun itu mencetak rating penonton rata-rata 6,1 persen.

Namun selama penayangannya, drama ini mencapai rating tertinggi hingga 7 persen.

Itu merupakan rating tertinggi di antara drama akhir pekan di semua stasiun televisi kabel.

• Lihat Serunya Reuni Geng Ssamundong Reply 1988, Ryu Jun Yeol Enggak Ikut?

Mengutip Soompi, Minggu (21/6/2020), It's Okay to Not Be Okay cukup menarik perhatian penonton perempuan berusia 40-an.

Diarahkan oleh Park Shin Woo, It's Okay to Not Be Okay bercerita tentang Mon Kang Tae, pekerja kesehatan di unit psikiatris, yang tidak punya waktu untuk cinta.

Namun hal itu berubah setelah bertemu dengan Go Moon Young, penulis buku anak-anak ternama.

Go Moon Young juga tidak pernah jatuh cinta dan menderita gangguan kepribadian antisosial.