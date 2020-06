Jalani New Normal, Komunitas Pojok Baca Medan Lakukan Kegiatan Literasi dari Rumah

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Patuhi protokol kesehatan dengan tetap berada di rumah, Komunitas Pojok Baca Medan memberikan rekomendasi kegiatan-kegiatan yang tetap bisa dilakukan.

Komunitas yang peduli terhadap perkembangan literasi di Kota Medan ini melakukan kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa mengusir kebosanan. Serta bermanfaat untuk menambah wawasan.

"Masa new normal artinya kira harus lebih terbiasa dengan protokol kesehatan. Jadi sebagai penggemar buku kita ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dilakukan di fase ini," ujar Cindy Yosita Putri kepada Tri bun Medan, Rabu (24/6/2020).

Beberapa kegiatan tersebut, terang Cindy yakni yang pertama adalah konsep One Day One Book di mana secara kolektif bisa membuat sebuah buku dihabiskan dalam waktu satu hari.

Rekomendasi kegiatan yang pertama ini bisa jadi solusi bagi mereka yang selama ini kesulitan untuk menyelesaikan bacaan karena kesibukan sehari-hari.

"Konsep One Day One Book dengan melakukan tadarus buku. Satu buku bisa dibaca dan dibedah secara berkelompok, buat group chat via whatsapp atau telegram, bukunya berupa ebook jadu semua bisa miliki bersama. Dikasih limit waktu sesuai kesepakatan nah setelahnya bisa diskusi via chat atau video call dan hasilnya bisa dishare ke sosmed," ujar Cindy.

• Gelar Webinar dengan Wagub dan Kapolda, GMKI Sumut-NAD Bahas Tata Aturan New Normal

Cindy menerangkan rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan selama di rumah selanjutnya adalah mengikuti kelas daring yang bisa menambah wawasan selama menghabiskan waktu di rumah.

"Yang kedua kita bisa mengikuti kelas daring. Selama penerapan self quarantine banyak kelas-kelas pembelajaran dilakukan secara daring yang sifatnya bisa berbayar dan gratis. Seperti kelas menulis blog, artikel, serta puisi yang bisa didapat informasinya di sosial media melalui komunitas baca/tokoh dan pakar literasi," terangnya.

Diakui Cindy, terkadang banyak beberapa orang di antara kita yang karena kesibukan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor dari rumah sehingga tidak sempat membaca buku. Sebagai solusi, Pojok Baca Medan menyarankan untuk mendengarkan podcast yang membahas review-review buku.

"Mendengarkan podcast-podcast tentang review buku juga bagus kalau sedang mengerjakan kerjaan kantor dari rumah," ujarnya.