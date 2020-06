Alasan Melaney Ricardo untuk Diet Intermittent Fasting, Berpuasa Makan Selama Beberapa Hari

TRI BUN-MEDAN.com- Pembawa acara Melaney Ricardo diketahui menjalani diet intermittent fasting yang membuat penampilannya tampak lebih langsing.

Intermittent fasting adalah diet yang dilakukan dengan cara berpuasa makan selama beberapa waktu, tetapi masih bisa mengonsumsi minuman.

Saat berbincang dengan Ashanty, Melaney membeberkan alasannya mengapa dia memutuskan jalani program diet.

“Jadi yang paling penting pertama itu Bun, kita pengin sehat umur panjang buat anak-anak,” ujar Melaney Ricardo dalam kanal YouTube The Hermansyah A6 seperti dikutip Kompas.com, Kamis (25/6/2020).

Satu alasan Melaney menjalani diet adalah karena kedua anaknya, Chloe Valentine Lynch dan Courage Jordan Lynsn.

Melaney ingin kelak ketika kedua anaknya menikah, ia bisa mengantarkan dengan kondisi yang sehat meski sudah berusia lanjut.

“One day saat anak-anak menikah, kita masih sehat, kalau bisa sih dalam posisi sehat walafiat deh mengantarkan anak-anak menikah,” tuturnya.

Melaney yang memiliki tubuh gemuk sejak kecil ingin hidup sehat bersama dengan keluarga kecilnya.

“Responsibility kerja, tapi juga di atas segalanya because I want to live healty life untuk Chloe sama Courage, supaya nanti disaat usia gue bertambah, kita doa dijauhkan dari penyakit macam-macam,” kata Melaney.

Menurut dia, orang yang terlihat sehat bukan berarti dapat terhindar dari berbagai macam penyakit.

“Karena sekarang kan kita hidup sehat saja, belum tentu sehat juga, banyak penyakit, paling enggak bahasanya orang muslim ikhtiar ya, kita usaha,” tuturnya.

