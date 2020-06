Artis Cantik Sophia Latjuba Ikut Tren Masyarakat Urban, Beli Sepeda Produk Lokal Element Ecosmo

TRI BUN-MEDAN.com- Selama lebih dari seminggu terakhir, pemberitaan mengenai melambungnya harga sepeda handmade buatan Inggris, Brompton terus menjadi sorotan publik.

Berbagai kabar seputar produk sepeda dengan tiga lipatan dan roda 16 inci tersebut seperti memiliki magnet tersendiri yang menyedot perhatian pembaca.

Tingginya minat konsumen terhadap sepeda berharga puluhan juta rupiah ini, ternyata tak diimbangi dengan pasokan yang baik, sehingga spekulan memanfaatkannya untuk mengambil laba lebih.

Nah, di tengah kehebohan tersebut, artis dan penyanyi berusia 50 tahun kelahiran Berlin, Jerman, Sophia Latjuba, membuat unggahan menarik di akun Instagram-nya.

Lewat sebuah video di fitur IGTV mantan istri musisi Indra Lesmana ini menyampaikan kampanye tentang pentingnya bersepeda sebagai langkah kecil menyelamatkan bumi.

Dalam video promosi tersebut, Sophia memperkenalkan produk sepeda dari pabrikan lokal Element, untuk varian Ecosmo.

Uniknya, sepeda tersebut -seperti disebutkan Sophia, adalah sepeda edisi khusus hasil kolaborasinya dengan Element.

"Belum sempat cerita ke kalian: I’ve been working together with these incredible people from @elementbikeid to work on my own personalized bicycle Ecosmo 10sp Sophia Latjuba," tulis dia dalam unggahan itu.

Dalam video terlihat, sepeda lipat dengan kombinasi warna perak, hijau lumut, dan hitam itu memiliki beberapa aksen yang personalisasi dengan sosok perempuan cantik itu.

Misalnya, pada bagian main frame terlihat tulisan "Sophia Latjuba for a better world".