Kerap Menelan Korban Nyawa Traveler, Bus "Into the Wild" Dipindahkan dari Hutan di Alaska

TRIBUN-MEDAN.com - Bus kota Fairbanks tahun 1940-an menjadi populer lewat sebuah buku tahun 1996 dan film pada 2007 berjudul Into the Wild.

Namun, mengutip Lonely Planet, Selasa (23/6/2020), bus tersebut telah disingkirkan dari hutan belantara Alaska.

Sebelumnya, bus itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para petualang alam. Namun, berkunjung ke tempat ini kerap berujung pada konsekuensi yang tragis.

Alhasil, Alaska Army National Guard memutuskan untuk menyingkirkan bus tersebut dari tempat asalnya di Stampede Trail. Tepatnya 25 mil dari barat wilayah Healy.

Awalnya, bus tersebut digunakan perusahaan Yutan Construction Co sebagai rumah bagi para karyawan selama pembangunan jalur antara Lignite dan Stampede.

Bus kemudian ditinggalkan saat pembangunan selesai pada 1961.

Telah memakan korban

Pada 1992, seorang petualang bernama Christopher McCandless (24) berlindung di bus ini. Kendati demikian, dia tewas kelaparan setelah 114 hari.

Kisah hidupnya merupakan subyek buku “Into the Wild” karya Jon Krakauer. Buku ini diadaptasi ke layar lebar pada 2007 oleh Sean Penn selaku sutradara "Into the Wild".

Lihat Foto Bus yang menjadi populer karena buku dan film Into the Wild. Lokasi bus ini berada di hutan belantara di Alaska sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat yang aman. (Alaska Department of Natural Resources)

Kisah tersebut menginspirasi banyak orang untuk melakukan perjalanan serupa. Beberapa pelancong berusaha mencapai bus tersebut dengan menelusuri kembali jejak McCandless.